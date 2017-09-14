Вирусные клипы, набирающие миллионы просмотров. Прилипчивые песни. Слава отечественных "The Lonely Island". Все это группа "Хлеб", без которой русский рэп в последние пару лет не был бы таким веселым.





"Хлеб" затеяли популярные видеоблогеры и продюсеры сериалов для канала ТНТ — Александр Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов. "В то время набирало популярность такое направление в рэпе как "трэп", — рассказывали они. — Эти парни в клипах выглядели очень круто, а мы всегда хотели быть крутыми и носить черные кроссовочки".



Их клипы "Чай, сахар" и "Камерун" получались смешными, стильными и на грани фола, так что оторваться от них и удержать свою руку от кнопки "Переслать другу" было решительно невозможно. В 2013 году вышел дебютный EP группы "Черный". А осенью 2016 "Белый".

Может, это и смешной рэп, но на концертах "Хлеба" все серьезно: лес рук, любящие поклонники, скандирование припевов хором.

