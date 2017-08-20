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Фестиваль дружбы республики Корея и России на Сахалине 2017

Фестиваль дружбы республики Корея и России на Сахалине 2017

В фестивале примут участие: 
-Государственная школа традиционного искусства Республики Корея – дворец искусствоведения, направленный на сохранение и креативное развитие национального наследия. 

-Единственная школа в регионе, имеющая профиль народного творчества, и единственная школа в России, имеющая отделение корейского национального искусства - ДШИ "Этнос". 

-Исполнительница главных партий и солистка ведущих европейских опер, обладательница приза "Лучший музыкант" от Союза искусствоведов Республики Корея – сопрано Пак Сонг Хи! Выпускник аспирантуры Московской консерватории им.П. И. Чайковского, обладатель орденов Президента и министра иностранных дел РФ и истинный представитель корейско-российской культурной дипломатии – бас И Ён Сонг! Мировые голоса под великолепное сопровождение известного на Сахалине камерного ансамбля "Дивертисмент". 

-Лучшая в Пусане труппа уличного танца, подготовившая специально для концерта на Сахалине представление, в котором корейская традиционная музыка сольется с танцем хип-хоп – труппа Ballast street!

-Самульнори, демонстрирующий ликующие настроения корейского народа более живо, чем какое-либо другое направление музыки! Коллектив самульнори "Хан Уллим" под руководством основателя самульнори Ким Док Су, превратившего концерт четырех инструментов (квенгвари, джангу, бук, джинг) из имени собственного в нарицательное!

Насладитесь прекрасными мелодиями прошлого и настоящего Кореи и России! 

Бесплатные билеты на мероприятие можно приобрести 20.08.2017г. с 13:00 на 3 этаже ТДЦ "Столица"(Конгресс-холл). 
Количество мест ограничено (телефон для справок: 50-56-96)

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

20 августа, воскресенье
16:00
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