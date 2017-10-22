Концерт ансамбля народных инструментов «Братчина» состоится в репетиционной базе Сахалинской филармонии (ул. Дзержинского, 28 А)

Музыкальный коллектив под управлением Сергея Суханова приглашает на свое выступление всех любителей живой народной музыки.

Прозвучит русская инструментальная музыка, народные песни, эстрадные произведения, джаз, кантри и произведения советских композиторов.

Концертная программа «Старый граммофон»

Билеты уже в продаже!

Тел. кассы Сахалинской филармонии (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).

Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)