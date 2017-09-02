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Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ (г. Севастополь) — финалист танцевального проекта «Танцуют все!» Впервые на Сахалине!

«Сахалинская филармония» представляет: впервые в Южно-Сахалинске финалист телепроекта «Танцуют все!» – ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации (г. Севастополь).

Свой славный путь прославленный коллектив из Севастополя начал в далеком 1932 году и внес значительный вклад в художественную культуру. За время своего успешного существования ансамбль стал известен далеко за пределами нашего государства: артисты побывали с зарубежными гастролями в Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и во многих других странах.

За годы творческой деятельности ансамбль выработал свой собственный, ярко индивидуальный стиль исполнения. Мастерство ансамбля увлекает своей солнечностью, радостностью, молодостью духа, всепобеждающим оптимизмом, позитивным настроением для каждого зрителя.

В настоящее время ансамбль находится в расцвете своих творческих сил. Артисты нынешнего поколения продолжают радовать зрителей бережным сохранением лучших концертных номеров «черноморцев», стройностью и приумножением современной программы коллектива.

В 2017 году балет ансамбля принял участие в новом танцевальном проекте телеканала Россия «Танцуют все!» и стал финалистом этого масштабного телевизионного конкурса. Участники шоу исполняли бальные, народные, латиноамериканские танцы, а также рок-н-ролл, хип-хоп, брейк-данс и различную современную хореографию. Танцоры ансамбля песни пляски Черноморского флота достойно соревновались с другими знаменитыми танцевальными коллективами со всей страны и стали любимцами зрителей!

Возрастные ограничения: 12+

Ансамбль песни пляски Черноморского флота РФ впервые выступит в Южно-Сахалинске:

2 сентября в 20.00 на площади Победы прославленный коллектив подарит праздничный концерт всем сахалинцам и гостям области в честь Дня окончания Второй мировой войны.

3 сентября в 18.00 на сцене ККЗ «Октябрь»

Билеты в продаже! Тел. кассы Сахалинской филармонии (4242) 304–104. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»).

Время работы кассы: с 10.00 до 19.00 (без выходных)

Где и когда?
Площадь Победы

2 сентября, суббота
20:00
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Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

3 сентября, воскресенье
18:00
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