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Жил-был кот

Жил-был кот

Режиссер:
Микинори Сакакибара, Кунихико Юяма
  
Актеры:

Мао Иноуэ, Рёхэй Судзуки, Норито Ясима, Арата Фурута, Сандаю                                                                                    Докумамуси, Нана Мидзуки, Рио                                                                              Сасаки, Юка Тэрасаки, Акио Оцука

История маленького чёрного котёнка с гордым именем Рудольф, жившего счастливо и спокойно ровно до тех пор, пока по роковой случайности он не оказался в неизвестном большом городе. Здесь герою придётся выживать без ласки и заботы хозяев, а ведь раньше он был твёрдо убежден, что всегда будет в полной безопасности. 

Блуждая по улицам незнакомого города, Рудо встречает взрослого полосатого кота, нагоняющего ужас на всю округу. Он становится для малыша наставником, учит жизни на улице и помогает обрести новых друзей.

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