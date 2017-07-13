Заячья школа
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
Актеры:
Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
Сегодня
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 июля, суббота
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
23 июля, воскресенье
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
24 июля, понедельник
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 июля, вторник
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
26 июля, среда
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:55
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:55
22 июля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:55
23 июля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:55
24 июля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:55
25 июля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:55
26 июля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:55
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