Заячья школа

Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.