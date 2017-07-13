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Заячья школа

Заячья школа

Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
  
Актеры:

Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс                                                                      Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк                                                                Петрик, Константин фон Ящерофф,                                                                    Тим Сэндер

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.

 

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