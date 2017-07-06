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Выстрел в пустоту

Выстрел в пустоту

Режиссер:
Рик Роман Во
  
Актеры:

Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик,                                                                Джеффри Донован, Эмори Коэн,                                                                        Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм,                                                                      Майкл Лэндис, Холт МакКэллани

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?

 

 

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