Выстрел в пустоту

Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм, Майкл Лэндис, Холт МакКэллани

Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?