Выстрел в пустоту
Режиссер:
Рик Роман Во
Актеры:
Джон Бернтал, Николай Костер-Вальдау, Лэйк Белл, Омари Хардвик, Джеффри Донован, Эмори Коэн, Бенджамин Брэтт, Джесси Шрэм, Майкл Лэндис, Холт МакКэллани
Роковая случайность, смертельная трагедия, и вся его жизнь летит под откос… Оказавшись за решеткой, он должен научиться жить по новым законам. Ты должен стать борцом, авторитетом или окажешься жертвой. Какую цену придется заплатить, чтобы выжить в этом аду, из которого нет дороги назад?
Сегодня
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
15 июля, суббота
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
16 июля, воскресенье
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
17 июля, понедельник
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
18 июля, вторник
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
19 июля, среда
|18:00
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
15 июля, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
16 июля, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
17 июля, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
18 июля, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
19 июля, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
18:00
Комментарии