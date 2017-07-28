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Ветреная река

Ветреная река

Режиссер:
Тейлор Шеридан
  
Актеры:

Келси Чоу, Джереми Реннер, Джулия Джонс, Тео Брионес, Апесанахкват,                                                                  Грэм Грин, Элизабет Олсен, Танту                                                                    Кардинал, Эрик Ланж, Джил                                                                              Бирмингем

В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?..

 

Сегодня
17:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
17:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
5 августа, суббота
17:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
6 августа, воскресенье
17:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
7 августа, понедельник
17:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
8 августа, вторник
17:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
9 августа, среда
17:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:45
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:45
5 августа, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:35
6 августа, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:35
7 августа, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:45
8 августа, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:45
9 августа, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:45
Расписание на все дни
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