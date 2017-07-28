Актеры:

Келси Чоу, Джереми Реннер, Джулия Джонс, Тео Брионес, Апесанахкват, Грэм Грин, Элизабет Олсен, Танту Кардинал, Эрик Ланж, Джил Бирмингем

В пустыне на территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?..