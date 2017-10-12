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Три сестры

Три сестры

Режиссёр: Юрий Грымов

Актёры: Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина                          Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко,                          Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин

Жизнь трех сестер — Ольги, Ирины и Маши — кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу — вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви — настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.

 

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