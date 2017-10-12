Три сестры
Режиссёр: Юрий Грымов
Актёры: Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко, Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин
Жизнь трех сестер — Ольги, Ирины и Маши — кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу — вопреки обстоятельствам, правилам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви — настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.
Сегодня
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
21 октября, суббота
|12:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 октября, воскресенье
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 октября, понедельник
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 октября, вторник
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 октября, среда
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
21 октября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:55
22 октября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
23 октября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
24 октября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
25 октября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
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