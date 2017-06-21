Трансформеры: Последний рыцарь
Режиссер:
Майкл Бэй
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
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Завтра
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|15:00 3D
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|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 июня, пятница
|10:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 июля, суббота
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|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
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|19:30 3D
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|22:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
2 июля, воскресенье
|10:50 3D
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|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 июля, понедельник
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|15:00 3D
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|19:30 3D
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|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июля, вторник
|10:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июля, среда
|10:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:15
18:35
21:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:55
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:50
3D 20:50
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|
10:20
11:10
3D 13:10
14:00
14:20
16:00
16:50
18:50
19:10
19:40
21:40
22:00
22:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:00
22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:00
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
30 июня, пятница
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:40
3D 21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:55
3D 22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 13:55
3D 22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:00
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:40
3D 21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:10
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:00
3D 21:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 19:30
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