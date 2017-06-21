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Трансформеры: Последний рыцарь

Трансформеры: Последний рыцарь

Режиссер:
Майкл Бэй
  
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
 

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

 

Сегодня
10:20 Самый лучший кинотеатр
11:10 Самый лучший кинотеатр
13:10 3D Самый лучший кинотеатр
13:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:00 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 Самый лучший кинотеатр
16:50 Самый лучший кинотеатр
18:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:50 Самый лучший кинотеатр
19:10 Самый лучший кинотеатр
19:40 Самый лучший кинотеатр
20:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:00 Самый лучший кинотеатр
22:30 Самый лучший кинотеатр
Завтра
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
30 июня, пятница
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
1 июля, суббота
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
2 июля, воскресенье
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
3 июля, понедельник
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июля, вторник
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июля, среда
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:15
18:35
21:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 14:55
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:50
3D 20:50
Самый лучший кинотеатр
10:20
11:10
3D 13:10
14:00
14:20
16:00
16:50
18:50
19:10
19:40
21:40
22:00
22:30
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:00
22:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:00
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
30 июня, пятница
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 14:40
3D 21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
1 июля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 13:55
3D 22:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
2 июля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 13:55
3D 22:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
3 июля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:00
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
4 июля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 14:40
3D 21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
5 июля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:10
22:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:00
3D 21:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 19:30
Расписание на все дни
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