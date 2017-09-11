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Теснота

Теснота

18 сентября возобновит свою работу киноклуб “Кинодосугового объединения”. В ККЗ “Комсомолец” зрители смогут увидеть и обсудить фильм “Теснота” Кантемира Балагова.

Казалось бы, большинство громких киноновинок этого года были показаны в рамках программ "Края света". Большинство, но не все. Например, не доехал до Сахалина самый громкий отечественный релиз этого года -- фильм Кантемира Балагова "Теснота". Восполняем пробелы. 

Дебютная картина российского режиссера стала в этом году участником программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля. По итогам киносмотра фильм был удостоен приза ФИПРЕССИ. 

"Теснота" повествует  о трудностях межнациональных отношений в эпоху новейших кавказских войн. Однако не это главное в картине. Поймана суть времени в котором мы жили на своих окраинах, прижатые, как на экстремально быстро вращающейся карусели, в 90-ые. И да, фильм не только о 90-ых, вовсе нет. На окраинах иначе и  не бывает. 

По окончании фильма зрителей ждет обсуждение.

Стоимость билетов: 250 рублей

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