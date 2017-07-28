Тёмная башня
Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц
Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:00
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
19:15
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:15
17:15
19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:00
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
19:15
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:15
17:15
19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:30
19:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:05
18:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:05
18:15
22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
15:30
19:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:05
18:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:05
18:15
22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:00
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
19:15
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:15
17:15
19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:00
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
19:15
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:15
17:15
19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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09:00
20:00
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
19:15
21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:15
17:15
19:10