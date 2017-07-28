афиша
афиша
Регистрация
Тёмная башня

Тёмная башня

Режиссер:
Николай Арсель
  
Актеры:

Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби                                                              Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс                                                                              МакГрегор, Николас Хэмилтон, Су-хён,                                                              Фрэн Кранц

Наш мир — не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону — мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн — единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

 

Сегодня
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:15 Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:15 Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
5 августа, суббота
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:05 Комсомолец, киноконцертный зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:55 Комсомолец, киноконцертный зал
19:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
6 августа, воскресенье
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:05 Комсомолец, киноконцертный зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:55 Комсомолец, киноконцертный зал
19:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
7 августа, понедельник
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
11:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:15 Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
8 августа, вторник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
11:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:15 Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
9 августа, среда
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
11:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:15 Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
20:00
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
19:15
21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:15
17:15
19:10
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
20:00
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
19:15
21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:15
17:15
19:10
5 августа, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:30
19:50
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:05
18:55
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05
18:15
22:05
6 августа, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
15:30
19:50
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
15:05
18:55
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05
18:15
22:05
7 августа, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
20:00
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
19:15
21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:15
17:15
19:10
8 августа, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
20:00
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
19:15
21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:15
17:15
19:10
9 августа, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
20:00
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
19:15
21:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:15
17:15
19:10
Расписание на все дни
+1
Популярное на ASTV
Стань легендой! Бигфут Младший
Стань легендой! Бигфут Младший
Ветреная река
Ветреная река
Дюнкерк
Дюнкерк
Взрывная блондинка
Взрывная блондинка
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru