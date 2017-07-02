Субботний киносеанс в музее
«Субботний киносеанс в музее». Посетители музея в указанное время могут посмотреть видеофильмы по краеведческой тематике. В июле к просмотру предлагается фильм «Серые киты Сахалина» (телеканал
Сегодня
|18:00
|Сахалинский областной краеведческий музей
15 июля, суббота
|18:00
|Сахалинский областной краеведческий музей
22 июля, суббота
|18:00
|Сахалинский областной краеведческий музей
29 июля, суббота
|18:00
|Сахалинский областной краеведческий музей
Сегодня
|Сахалинский областной краеведческий музей
|
18:00
15 июля, суббота
|Сахалинский областной краеведческий музей
|
18:00
22 июля, суббота
|Сахалинский областной краеведческий музей
|
18:00
29 июля, суббота
|Сахалинский областной краеведческий музей
|
18:00
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