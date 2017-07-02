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Субботний киносеанс в музее

Субботний киносеанс в музее

«Субботний киносеанс в музее». Посетители музея в указанное время могут посмотреть видеофильмы по краеведческой тематике. В июле к просмотру предлагается фильм «Серые киты Сахалина» (телеканал «Россия-Культура»).

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