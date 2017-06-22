Синяя бездна
Режиссер:
Йоханнес Робертс
Актеры:
Мэнди Мур, Клер Холт, Мэттью Модайн, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Крис Дж. Джонсон
Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.
Сегодня
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 июля, суббота
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
2 июля, воскресенье
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 июля, понедельник
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июля, вторник
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июля, среда
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
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