Синяя бездна

Режиссер: Йоханнес Робертс

Актеры: Мэнди Мур, Клер Холт, Мэттью Модайн, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Крис Дж. Джонсон

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.