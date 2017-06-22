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Синяя бездна

Синяя бездна

Режиссер:
Йоханнес Робертс
  
Актеры:
Мэнди Мур, Клер Холт, Мэттью Модайн, Яни Гельман, Сантьяго Сегура, Крис Дж. Джонсон
 

Отдыхая на солнечных пляжах Мексики, Лиза и ее сестра Кейт решаются на погружение в клетке к большим белым акулам. Но зрелищный аттракцион оборачивается кошмаром, когда клетка с двумя девушками срывается на океанское дно. Помощи ждать неоткуда, а кислорода остается лишь на час. Единственный выход из смертельной ловушки — плыть вверх через толщу воды, которая кишит самыми свирепыми хищниками океана.

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