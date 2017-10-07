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Сделано в Америке

Сделано в Америке

Режиссёр: Даг Лайман

Актёры: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри              Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс, Алехандро Эдда, Бенито Мартинес,              Э. Роджер Митчелл

Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.

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