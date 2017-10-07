Сделано в Америке
Режиссёр: Даг Лайман
Актёры: Том Круз, Донал Глисон, Сара Райт, Джесси Племонс, Калеб Лэндри Джонс, Лола Кёрк, Джейма Мейс, Алехандро Эдда, Бенито Мартинес, Э. Роджер Митчелл
Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха.
Сегодня
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 октября, суббота
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 октября, воскресенье
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 октября, понедельник
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 октября, вторник
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 октября, среда
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
14 октября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
15 октября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
16 октября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
17 октября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
18 октября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:55
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