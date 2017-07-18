Самый счастливый день в жизни Олли Мяки

Актеры:

Уна Айрола, Яркко Лахти, Ээро Милонофф, Йунас Саартамо, Дэнис Лайонс, Олли Мяки, Джоэнна Хаартти

24 июля в ККЗ “Комсомолец” ГАУК “Кинодосуговое объединение” покажет фильм “Самый счастливый день Олли Мяки”.

В Финляндии кинобум, но по гамбургскому счету только великий Аки Каурисмяки, до последнего времени, отвечал за весь финский кинематограф. И вот ситуация, наконец, изменилась. Дебют режиссёра Юхо Куосманена - настоящий шедевр, как-будто родом из шестидесятых, когда кино еще было относительно молодо, а творцы смотрели на мир, как в первый раз.

Спортсмен из глубинки, живая легенда Финляндии - Олли Мяки готовится к ответственному поединку за звание чемпиона мира. Он мог бы войти в историю, он в неё не пошёл. Фильм о настоящем характере. Об отношениях высшей пробы. О времени, когда люди, ещё были людьми. История Олли Мяки - это не тоска по прошлому, это гимн неподдельности, встречающейся и по сей день.

“Самый счастливый день Олли Мяки” снят на киноплёнку 16 мм. Чистое искусство, наблюдать которое в сегодняшнем кинематографе большая удача. Золотая камера (награда за режиссерский дебют) Каннского кинофестиваля и приз Европейской киноакадемии в номинации открытие года.

Последняя из важных фестивальных новинок прошлого года впервые на сахалинском экране. Фильм будет показан на финском языке с русскими субтитрами.

По окончании просмотра зрителей ждет обсуждение.

Место и время проведения: ККЗ “Комсомолец”, 24 июля, 19:00.

У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулёгком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание — девушка. Олли Мяки всё же станет легендой спорта, но не благодаря победе.