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Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты

Режиссер:
Чан Гуанси, Пэн Фэй
  
Актеры:

Энтони Падилья, Иэн Хэкокс, Эмбир Чилдерс, Джон Ловиц, Чун Чижэнь,                                                                         Райан Де Алвис, Джошуа Йохан,                                                                               Брайан Зиммерман, Джей Шелдон

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.

 

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