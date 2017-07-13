Овердрайв
Режиссер:
Антонио Негрет
Актеры:
Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Фредди Торп, Клеменс Шик, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Каарис, Том Либ, Магне Брекке
Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.
Сегодня
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
22 июля, суббота
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
23 июля, воскресенье
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
24 июля, понедельник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
25 июля, вторник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
26 июля, среда
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
22 июля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
23 июля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
24 июля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
25 июля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
26 июля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
16:20
20:30
21:40
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