Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Фредди Торп, Клеменс Шик, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Каарис, Том Либ, Магне Брекке

Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.