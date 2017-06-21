Очень плохие девчонки

Режиссер: Люсия Аньелло

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон, Деми Мур, Колтон Хэйнс, Джиллиан Белл, Энрике Мурсиано, Илана Глейзер, Тай Бурелл, Дин Уинтерс

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.