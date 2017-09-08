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Напарник

Напарник

Актёры: Александр Андрющенко

Режиссёры: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения                            Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев,                    Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань

Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.

Сегодня
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:40 Комсомолец, киноконцертный зал
16 сентября, суббота
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 Комсомолец, киноконцертный зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
17 сентября, воскресенье
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
11:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18 сентября, понедельник
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
19 сентября, вторник
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:40 Комсомолец, киноконцертный зал
20 сентября, среда
10:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00 Комсомолец, киноконцертный зал
14:50 Комсомолец, киноконцертный зал
15:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 Комсомолец, киноконцертный зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
15:20
20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
17:40
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
15:20
17:25
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
17:40
16 сентября, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
11:05
13:10
17:50
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05
20:45
17 сентября, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
11:05
13:10
17:50
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
14:50
21:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05
20:45
18 сентября, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
15:20
17:25
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
20:15
19 сентября, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
15:20
17:25
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
17:40
20 сентября, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30
15:20
20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
11:00
14:50
20:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
17:40
Расписание на все дни
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