Напарник
Актёры: Александр Андрющенко
Режиссёры: Сергей Гармаш, Андрей Назимов, Лиза Арзамасова, Ксения Лаврова-Глинка, Ян Цапник, Филипп Яицкий, Андрей Золотарев, Сахат Дурсунов, Евгений Коряковский, Юнчен Жуань
Неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки! Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть все на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
15:20
20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
15:20
17:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:05
13:10
17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:05
20:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:05
13:10
17:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
14:50
21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:05
20:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
15:20
17:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
15:20
17:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:30
15:20
20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:00
14:50
20:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40