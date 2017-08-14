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Над глубиной: Хроника выживания

Над глубиной: Хроника выживания

Режиссёр: Джералд Рашионато

Актёры: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк                Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Teagan Berger, Крис Бэс

Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.

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