Над глубиной: Хроника выживания
Режиссёр: Джералд Рашионато
Актёры: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Teagan Berger, Крис Бэс
Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.
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22 августа, вторник
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23 августа, среда
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22:00
20 августа, воскресенье
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22:00
21 августа, понедельник
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22:00
22 августа, вторник
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22:00
23 августа, среда
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22:00
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