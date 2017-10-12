На глубине 6 футов

Режиссёр: Скотт Во

Актёры: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон Пильц, Ваши Недомански

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…