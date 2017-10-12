афиша
афиша
Регистрация
На глубине 6 футов

На глубине 6 футов

Режиссёр: Скотт Во

Актёры: Джош Хартнетт, Мира Сорвино, Сара Дюмон, Кейл Калли, Джейсон                 Коттл, Остин Р. Грант, Нэйтан Стивенс, Марти МакСорели, Шон                       Пильц, Ваши Недомански

После окончания блестящей спортивной карьеры Эрик Лемарк, олимпийский чемпион мира по хоккею, уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит в наркотиках и сноуборде. Когда лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать последний спуск и оказывается в смертельной снежной западне…

Сегодня
10:30 Самый лучший кинотеатр
Завтра
10:30 Самый лучший кинотеатр
21 октября, суббота
10:30 Самый лучший кинотеатр
22 октября, воскресенье
10:30 Самый лучший кинотеатр
23 октября, понедельник
10:30 Самый лучший кинотеатр
24 октября, вторник
10:30 Самый лучший кинотеатр
25 октября, среда
10:30 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
Самый лучший кинотеатр
10:30
Завтра
Самый лучший кинотеатр
10:30
21 октября, суббота
Самый лучший кинотеатр
10:30
22 октября, воскресенье
Самый лучший кинотеатр
10:30
23 октября, понедельник
Самый лучший кинотеатр
10:30
24 октября, вторник
Самый лучший кинотеатр
10:30
25 октября, среда
Самый лучший кинотеатр
10:30
Расписание на все дни
0
Популярное на ASTV
My Little Pony в кино
My Little Pony в кино
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 60
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 60
Мы – монстры
Мы – монстры
Матильда
Матильда
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru