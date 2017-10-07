My Little Pony в кино
Режиссёр: Джейсон Тиссен
Актёры: Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья, Сиа
Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!
Сегодня
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 октября, суббота
|11:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 октября, воскресенье
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 октября, понедельник
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 октября, вторник
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 октября, среда
|09:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
14 октября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
15 октября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
16 октября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
17 октября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
18 октября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:40
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