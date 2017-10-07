афиша
афиша
Регистрация
My Little Pony в кино

My Little Pony в кино

Режиссёр: Джейсон Тиссен

Актёры: Тара Стронг, Эшли Болл, Андреа Либман, Табита Сен-Жермен, Кэти               Уэслак, Эмили Блант, Кристин Ченоуэт, Лив Шрайбер, Майкл Пенья,               Сиа

Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!

+1
Популярное на ASTV
Сделано в Америке
Сделано в Америке
Салют-7
Салют-7
Аритмия
Аритмия
Kingsman: Золотое кольцо
Kingsman: Золотое кольцо
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru