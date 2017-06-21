Режиссер: Алекс Куртцман

Актеры: Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.