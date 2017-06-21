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Мумия

Мумия

Режиссер:
Алекс Куртцман
  
Актеры:
Том Круз, София Бутелла, Рассел Кроу, Аннабелль Уоллис, Кортни Б. Вэнс, Джейк Джонсон, Чести Бальестерос, Хавьер Ботет, Марван Кензари, Джейсон Мэттьюсон
 

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

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