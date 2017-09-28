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Между нами горы

Между нами горы

Режиссёр: Хани Абу-Ассад

Актёры: Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни, Линда                  Соренсон, Винсент Гэйл, Марси Т. Хаус, Ли Мадждуб, Андрес Джозеф

Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.

 

 

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