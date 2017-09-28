Между нами горы
Режиссёр: Хани Абу-Ассад
Актёры: Идрис Эльба, Кейт Уинслет, Бо Бриджес, Дермот Малруни, Линда Соренсон, Винсент Гэйл, Марси Т. Хаус, Ли Мадждуб, Андрес Джозеф
Бен и Алекс, уцелевшие после авиакатастрофы, должны найти общий язык, чтобы выжить в экстремальных условиях далеких заснеженных гор. Когда они понимают, что на помощь к ним никто не придет, они вынуждены отправиться в опасный путь длиной в сотни километров. В борьбе за жизнь между двумя еще вчера незнакомыми людьми неожиданно возникает притяжение.
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7 октября, суббота
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8 октября, воскресенье
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9 октября, понедельник
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10 октября, вторник
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11 октября, среда
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7 октября, суббота
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8 октября, воскресенье
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9 октября, понедельник
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10 октября, вторник
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