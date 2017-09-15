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ЛЕГО Ниндзяго Фильм

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

Режиссёр: Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан

Актёры: Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани,                         Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Джастин               Теру

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

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