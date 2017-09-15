ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Режиссёр: Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан
Актёры: Джеки Чан, Дэйв Франко, Фред Армисен, Кумэйл Нанджиани, Майкл Пенья, Эбби Джейкобсон, Зак Вудс, Дэвид Берроуз, Джастин Теру
Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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13:40
18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
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13:40
18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:40
19:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:40
19:05