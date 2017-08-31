Режиссёр: Рубен Эстлунд

Актёры: Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари, Кристофер Лессо, Софи Хэмилтон

«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума.



Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят Кристиана забыть и «Квадрат», и его заповеди.