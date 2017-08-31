Квадрат
Режиссёр: Рубен Эстлунд
Актёры: Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари, Кристофер Лессо, Софи Хэмилтон
«Квадрат» — новый экспонат шведской галереи, призванный вызывать у горожан приступы любви и альтруизма. По крайней мере, так задумал куратор Кристиан с внешностью и сладкой жизнью Марчелло Мастрояни: коллеги, арт-тусовка, девушки — все от него без ума.
Но когда средь бела дня у Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится в свою Теслу и пускается в авантюру-реванш. Поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, которые заставят Кристиана забыть и «Квадрат», и его заповеди.
Сегодня
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
9 сентября, суббота
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
10 сентября, воскресенье
|15:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
11 сентября, понедельник
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
12 сентября, вторник
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
13 сентября, среда
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
9 сентября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
10 сентября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:00
11 сентября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
12 сентября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
13 сентября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
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