Режиссёр: Алексей Пиманов

Актёры: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.



Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.