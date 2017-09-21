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Крым

Крым

Режиссёр: Алексей Пиманов

Актёры: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер,                   Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей                 Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер

История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.

Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.

Сегодня
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
30 сентября, суббота
12:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
1 октября, воскресенье
11:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:20 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
2 октября, понедельник
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
3 октября, вторник
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 ККЗ "Октябрь", малый зал
4 октября, среда
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
17:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:45 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
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