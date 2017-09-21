Крым
Режиссёр: Алексей Пиманов
Актёры: Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Крайнов, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Елена Котельникова, Геннадий Яковлев, Алексей Комашко, Никита Зверев, Игорь Буяновер
История о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года.
Судьба свела их в Крыму близ древнего города Мангуп-Кале. Это была любовь с первого взгляда… В непростые дни исторических перемен они должны сохранить свою жизнь и любовь.
Сегодня
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 сентября, суббота
|12:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 октября, воскресенье
|11:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 октября, понедельник
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
3 октября, вторник
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 октября, среда
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:05
21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
19:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:10
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
19:40
30 сентября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:10
22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:35
19:20
1 октября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:20
19:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:35
19:20
2 октября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:10
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
19:45
3 октября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:10
19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
22:30
4 октября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:10
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
19:45
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