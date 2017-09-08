Клаустрофобия
Режиссёр: Уилл Верник
Актёры: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.
Сегодня
|18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 сентября, суббота
|18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 сентября, воскресенье
|19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 сентября, понедельник
|17:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
19 сентября, вторник
|18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
20 сентября, среда
|18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:45
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:45
16 сентября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:45
17 сентября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:10
18 сентября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:00
19 сентября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:45
20 сентября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:45
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