Режиссёр: Уилл Верник

Актёры: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона — квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них — ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.