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Карусель

Карусель

Как ни крути, а самыми лучшими мультиками советского детства можно смело назвать творчество студии «Союзмультфильм». За годы своего существования она выпустила огромное количество мультфильмов на любой вкус, которые мы показываем своим детям и не устаем пересматривать сами.

В рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица», Городской Дом культуры  «Родина» приглашает всех желающих на час советского мульт-кино «Карусель».

Программа состоится 4, 11, 18 августа в 12:00 часов. Вас ждёт увлекательное путешествие в красочный мир замечательных мультфильмов, в который вас проводят старые, добрые герои советских мультфильмов.

Ждём всех желающих!

Информацию о мероприятии можно получить по телефону 72-84-85.

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