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Голем

Голем

Режиссёр: Хуан Карлос Медина

Актёры: Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде,              Сэм Рид, Адам Браун, Дэвид Бамбер, Пол Риттер, Дэниэл Мейс

Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.

 

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