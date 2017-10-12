Голем
Режиссёр: Хуан Карлос Медина
Актёры: Оливия Кук, Билл Найи, Дуглас Бут, Эдди Марсан, Мария Вальверде, Сэм Рид, Адам Браун, Дэвид Бамбер, Пол Риттер, Дэниэл Мейс
Викторианский Лондон, 1880. Опасный район Лаймхаус потрясает серия жестоких убийств. Напуганные до смерти жители полагают, что в этих чудовищных преступлениях повинен голем — древнее мифологическое существо, оживляемое при помощи черной магии. Расследовать загадочные убийства назначают опытного детектива, инспектора Килдэра.
Сегодня
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
21 октября, суббота
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 октября, воскресенье
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
23 октября, понедельник
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
24 октября, вторник
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
25 октября, среда
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
21 октября, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
22 октября, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
23 октября, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
24 октября, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
25 октября, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
19:00
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
19:50
Комментарии