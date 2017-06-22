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Гадкий я 3

Гадкий я 3

Режиссер:
Кайл Балда , Пьер Коффан, Эрик Гуильон
  
Актеры:
Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Рассел Брэнд, Трей Паркер, Пьер Коффан, Энди Найман, Дэна Гайер
 
 

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Сегодня
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
1 июля, суббота
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:45 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
2 июля, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:45 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
3 июля, понедельник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июля, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:49 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июля, среда
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
17:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:00
3D 18:00
3D 20:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 12:50
3D 17:30
3D 19:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
1 июля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 10:00
3D 16:45
3D 18:35
3D 20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
2 июля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 10:00
3D 16:45
3D 18:35
3D 20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
3 июля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
4 июля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 12:49
3D 17:30
3D 19:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
5 июля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 15:50
Расписание на все дни
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