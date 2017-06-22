Гадкий я 3
Режиссер:
Кайл Балда , Пьер Коффан, Эрик Гуильон
Актеры:
Дженни Слейт, Кристен Уиг, Стив Карелл, Стив Куган, Миранда Косгров, Рассел Брэнд, Трей Паркер, Пьер Коффан, Энди Найман, Дэна Гайер
Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.
Сегодня
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 июля, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
2 июля, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 июля, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 июля, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:49 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 июля, среда
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:00
3D 18:00
3D 20:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:50
3D 17:30
3D 19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 10:00
3D 16:45
3D 18:35
3D 20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 10:00
3D 16:45
3D 18:35
3D 20:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 12:49
3D 17:30
3D 19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 13:10
3D 18:10
3D 20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:10
3D 13:10
3D 17:50
3D 19:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 15:50
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