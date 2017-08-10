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Эмоджи фильм

Эмоджи фильм

Режиссёр: Энтони Леондис

Актёры: ТиДжей Миллер, Джеймс Корден, Анна Фэрис, Майя Рудольф,                        Стивен Райт, Дженнифер Кулидж, Патрик Стюарт, Кристина Агилера,              София Вергара, Рэйчел Рэй

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

 

Сегодня
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19 августа, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20 августа, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21 августа, понедельник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22 августа, вторник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23 августа, среда
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
18:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:45 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:00
3D 16:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:25
3D 18:00
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 18:45
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:40
3D 18:00
19 августа, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:00
3D 16:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 18:20
20 августа, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:00
3D 16:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:45
3D 18:20
21 августа, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 18:45
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:40
3D 18:00
22 августа, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:00
3D 16:00
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:25
3D 18:00
23 августа, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:50
3D 18:45
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:15
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:40
3D 18:00
Расписание на все дни
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