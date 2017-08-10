Эмоджи фильм

Режиссёр: Энтони Леондис

Актёры: ТиДжей Миллер, Джеймс Корден, Анна Фэрис, Майя Рудольф, Стивен Райт, Дженнифер Кулидж, Патрик Стюарт, Кристина Агилера, София Вергара, Рэйчел Рэй

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?