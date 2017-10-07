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Аритмия

Аритмия

Режиссёр: Борис Хлебников

Актёры: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим                  Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена                          Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина

Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Сегодня
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
Завтра
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
14 октября, суббота
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
15 октября, воскресенье
12:40 Самый лучший кинотеатр
13:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:30 Самый лучший кинотеатр
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
16 октября, понедельник
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
17 октября, вторник
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
18 октября, среда
12:40 Самый лучший кинотеатр
17:30 Самый лучший кинотеатр
18:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
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