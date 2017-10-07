Аритмия
Режиссёр: Борис Хлебников
Актёры: Александр Яценко, Ирина Горбачева, Николай Шрайбер, Максим Лагашкин, Альбина Тиханова, Александр Самойленко, Елена Дробышева, Евгений Муравич, Анна Котова, Надежда Маркина
Олег — талантливый врач, работает на «скорой», которая мчится от пациента к пациенту. Олег знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|13:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:40
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:20
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
12:40
17:30
19:20
21:30