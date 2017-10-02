День музыки
В Сахалинской областной детской библиотеке состоится день музыки для детей 9–12 лет.
Вниманию детей будет представлена выставка аудиозаписей «Мировая коллекция классической музыки». В течение дня в медиатеке будет звучать фоновое воспроизведение отрывков из классических произведений Ф. Шопена, В.А. Моцарта, П.И. Чайковского, проводиться индивидуальные и групповые беседы об истории Дня музыки, о значении музыки в жизни человека.
Справки по телефону (4242) 23–27–89
Где и когда?
Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 241
2 октября, понедельник
12:00
Комментарии