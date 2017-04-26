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Сахалинские борцы завоевали медали международного турнира в Хабаровске

Сахалинские борцы завоевали медали международного турнира в Хабаровске

На ковер соревнвоаний вышли около 500 спортсменов

В Хабаровске состоялся традиционный Фестиваль спортивной борьбы на Кубок мэра города. На ковер вышли около 500 спортсменов из регионов Сибири, Дальнего Востока и Урала, а участие спортсменов из Китая и Греции придало состязаниям статус международных, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Соревнования прошли в двух возрастных группах у юношей (2000-2001, 2002-2003 г.р.) по вольной и греко-римской борьбе, а девушки определили сильнейших в в возрастной группе 2000-2002 г.р.

- Островитяне отличились в вольной борьбе. В младшей возрастной группе первое место занял Сергей Муромцев (до 63 кг) из Южно-Сахалинска. Серебряные призеры — Адиль Айтибаев из Анивы (до 42 кг) и Никита Агеев из Шахтерска (до 76 кг). Третьи места заняли Александр Смирнов (до 46 кг) и Кирилл Коростылев (до 54 кг) из Анивы, а также Родион Шаповалов из Шахтерска (до 42 кг), - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин. - В старшей возрастной группе золотая медаль в активе Дмитрия Самусева из Тымовска (до 85 кг), а бронзу завоевал Иван Сухих из островной столицы (до 120 кг).

В женской борьбе поздравления с победой принимали Фарида Азизова из Южно-Сахалинска (до 43 кг), Кристина Пестунова из Анивы (до 49 кг) и Анастасия Анисимова из Корсакова (до 56 кг). На вторую ступень пьедестала почета поднялась Алина Фролова (до 60 кг, Тымовск), на третью - Ангелина Алакулова (Анива, до 46 кг).

- Кроме того, Кристина Пестунова была удостоена специального приза «За лучшую технику», - добавил Александр Ваулин.

Борцы греко-римского стиля порадовали своих наставников тремя медалями. Серебряным призером турнира стал Владислав Кириллов из Охи (до 50 кг), а бронзовыми — Тимофей Марцинкевич из пгт. Ноглики (до 42 кг) и охинец Михаил Гуськов (до 69 кг).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:18 +2
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