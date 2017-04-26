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В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля
Фото и видео очевидцев

В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля

По предварительным данным, пострадавших нет

1 мая, сегодня, примерно в 12:30 в центре Южно-Сахалинска на проспекте Мира возле СИЗО произошло ДТП. Дорогу не поделили Toyota Crown и две легковушки, одна из которых принадлежит службе доставки заказов городской пиццерии. 

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. У Toyota Crown поврежден бок. У курьерского авто помяты перед и зад. 

По предварительным данным, пострадавших нет. 

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В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля, Фото: 1
В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 13:15 +1
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:25
Так первомай празднуется (((( вот как-то довольно большая уверенность, виновник пицемобиль
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0
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:27
А автор видео что посчитал ролик дороже чем свой автомобиль? А вдруг......
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0
Online
atm Online
Написано сегодня, в 13:37
Не задался сегодня день для сахалинских автомобилей
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+2
legkiy
Написано сегодня, в 13:52 Отредактированно сегодня, в 13:53
кроун тормознул ...пицца не успела(и тормознуть и заказ доставить)...третья тоже не успела....есть и другой вариант последняя не успела ...толкнула пиццу и а та в свою очередь догнала кроун...както так
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0
Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 14:32
А Toyota Crown это не легковушка?!") Если уж на то пошло - две малолитражки и Crown. А так-то они все легковые.
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