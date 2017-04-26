Фото и видео очевидцев
В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля
По предварительным данным, пострадавших нет
1 мая, сегодня, примерно в 12:30 в центре Южно-Сахалинска на проспекте Мира возле СИЗО произошло ДТП. Дорогу не поделили Toyota Crown и две легковушки, одна из которых принадлежит службе доставки заказов городской пиццерии.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения. У Toyota Crown поврежден бок. У курьерского авто помяты перед и зад.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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1 В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 13:25
Так первомай празднуется (((( вот как-то довольно большая уверенность, виновник пицемобиль
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ZLOI275
Написано сегодня, в 13:27
А автор видео что посчитал ролик дороже чем свой автомобиль? А вдруг......
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Online
atm Online
Написано сегодня, в 13:37
Не задался сегодня день для сахалинских автомобилей
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+2
legkiy
Написано сегодня, в 13:52 Отредактированно сегодня, в 13:53
кроун тормознул ...пицца не успела(и тормознуть и заказ доставить)...третья тоже не успела....есть и другой вариант последняя не успела ...толкнула пиццу и а та в свою очередь догнала кроун...както так
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Online
КисМа") Online
Написано сегодня, в 14:32
А Toyota Crown это не легковушка?!") Если уж на то пошло - две малолитражки и Crown. А так-то они все легковые.
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