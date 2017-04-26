В аварию в центре Южно-Сахалинска попали три автомобиля

Фото и видео очевидцев

1 мая, сегодня, примерно в 12:30 в центре Южно-Сахалинска на проспекте Мира возле СИЗО произошло ДТП. Дорогу не поделили Toyota Crown и две легковушки, одна из которых принадлежит службе доставки заказов городской пиццерии.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. У Toyota Crown поврежден бок. У курьерского авто помяты перед и зад.

По предварительным данным, пострадавших нет.