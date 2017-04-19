Шесть медалей привезли сахалинские боксеры с открытого Первенства Приморского края «Юность России»

Из них 4 золота и 2 бронзы

Во Владивостоке прошло открытое первенство приморского отделения общероссийского государственного физкультурно-спортивного объединения "Юность России" по боксу среди юношей 13-17 лет. В нем приняли участие более 70 юных боксеров из разных регионов Дальнего Востока.

В каждой возрастной группе были выделены 12 весовых категорий. Младшие юноши (12-13 лет) боксировали по формуле боя три раунда по одной минуте, старшие (14-15 лет) - три двухминутных раунда.

Островной регион представили 6 спортсменов из Холмска, Невельска, Макарова, Углезаводска, Томари, Макарова. Золотые медали завоевали: Вадим Михальцов, Денис Пальшин, Дмитрий Сарана и Алексей Васильев. Обладателями серебряных наград стали Ярослав Алехин и Константин Распопов. Стоит заметить, что Вадим Михальцов получил специальный приз за "Лучшую технику и тактику ведения боя".

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области