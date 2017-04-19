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Cахалинец получил диплом XVI Дельфийских игр России

Cахалинец получил диплом XVI Дельфийских игр России

В этом году область на форуме представляли юные музыканты, артисты и художники из детских школ искусств Углегорска, Корсакова, Охи, Анивы

Сборная сахалинской области вернулась из Екатеринбурга, где проходили  самые престижные молодежные игры в области культуры, не с пустыми руками. Студент сахалинского колледжа искусств Антонов Сергей получил диплом "За лучшее исполнение произведения современного композитора" в номинации «Балалайка» (возрастная группа 14–17 лет). Антона пригласили в летнюю творческую школу Международной благотворительной программы "Новые имена", которая состоится в Суздале в июле.

Дельфийские игры проводятся для выявления и поддержки одаренной творческой молодежи России.

В этом году в состав участников Дельфийских игр от Сахалинской области кроме Сергея Антонова вошли юные музыканты, артисты и художники из детских школ искусств гг. Углегорска, Корсакова, Охи, Анивы:

·         Номинация «Фортепиано» - Амирова Диана, учащаяся Охинской детской школы искусств №1, преподаватель Заводчикова Наталья Анатольевна.

·         Номинация «Изобразительное искусство» - Бушуева Диана, учащаяся ДШИ г.Углегорск, преподаватель Бушуева Елена Сергеевна. Черных Анастасия, учащаяся ДШИ г.Корсаков, преподаватель Будорагина Галина Васильевна

·         Номинация «Художественное чтение» - Богатырева Дарья, учащаяся МБОУ ДО «Школа искусств г. Анива», преподаватель Хуташкеева Алла Афанасьевна.

 

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Сахалинцы на Дельфийских играх 2017
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:22 0
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