Победителями первенства области по волейболу стали команды ВЦ «Сахалин»

В Южно-Сахалинске прошло первенство области по волейболу среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. Борьбу за титул победителя вела дюжина команд.

- В турнире юношей заявлены четыре команды, представляющие Южно-Сахалинск и село Ясное. Они определят победителя по круговой системе. А у девушек восемь команд сначала сыграют в подгруппах, а затем пройдут полуфиналы и матчи за первое и третье место, - пояснил главный судья соревнований Виталий Сон.

В юношеском первенстве областной центр представляют ВЦ, ВЦ-2 и ВЦ-3. Конкуренцию им составила сборная села Ясное Тымовского района. Уже после первого игрового дня стало понятно, что главные претенденты на победу – волейболисты ВЦ и Ясного. Так в итоге и получилось. Волею жребия они выясняли отношения в заключительный день. Игроки ВЦ действовали уверенно, сразу же повели в счете и не дали усомниться в своем превосходстве. Итог: 1. ВЦ. 2. Ясное. 3. ВЦ-2. 4. ВЦ-3. Победители первенства – Захар Добродомов, Даниил Жуков, Артем Курбатов, Семен Печников, Антон Седов, Даниил Симак, Георгий Черкаскин, Егор Ярмольчук. Серебро в активе игроков Ясного (Данил Горностаев, Антон Бавыкин, Иван Валиулин, Алексей Бакшеев, Дмитрий Дубков, Илья Синявский, Вадим Мыльников, Данил Ивойжа). Бронзовые призеры – волейболисты ВЦ-2 (Максим Волошенко, Олег Бережной, Егор Кожевников, Станислав Мазуренко, Артем Матвейцов, Александр Спиридонов, Артем Толстов, Даниил Уваров, Антон Ярмольчук).

В турнире девушек в подгруппе «А» три матча выиграла команда ВЦ-3. Подопечные тренера Марины Захаровой уступили соперницам всего лишь одну партию. Второе выходящее место в активе Углегорска. За чертой полуфинала остались «Звезда» и ВЦ (Углегорск).

Волейболистки из Тымовска заняли первое место в подгруппе «Б», выиграв три матча. Вторую полуфинальную путевку завоевала команда ВЦ-1 (тренер Елена Дробот).

В полуфинале ВЦ-3 без особых проблем разобрались с ВЦ-1 (3:0). Точно с таким же счетом Тымовск одолел Углегорск.

Бронзовые награды завоевали волейболистки ВЦ-1 (Диана Богданович, Наталья Гончарова, Анастаися Жарова, Ольга Кондращова, Юлия Леушина, Виталина Мязина, Эльвира Рябцева, Ксения Хлудина, Ульяна Хоменко, Нина Чучина), которые в матче за третье место одолели Углегорск со счетом 3:0.

В финале ВЦ-3 довольно легко выиграл у Тымовска две партии, не дав соперниц набрать даже чертову дюжину очков.

- Давайте, девчата, соберитесь! Еще не все потеряно! – подбадривал северянок корреспондент ОТВ Игорь Антипов.

– А что вы удивляетесь? Я всегда районы поддерживаю, - добавил он.

Увы, но его поддержка не помогла Тымовсву. В третьем сете вновь победил ВЦ-3, занявший таким образом, первое место. Обладательница золотых медалей стали София Алексеева, Софья Бородина, Софья Бухановская, Вероника Жулидова, Арина Мелаева, Дарья Нагуманова, Александра Пономарева, Анна Слатова, Анна Смольянова, Анастасия Солодухина, Ксения Украинец, Анна Черницова.

- Второе место – тоже неплохо, - грустно улыбнулась после игры капитан Тымовска Татьяна Шкурова. – Конечно, хотели выиграть, но не получилось. Много тренировались, но у нас зал гораздо меньше, здесь все по другому.

Вместе с Татьяной Шкуровой серебряные награды заслужили Анна Михайлова, Лариса Плиева, Любовь Айдель, Валерия Позднякова, Полина Письмерова, Дарья Завороткова, Анжела Ватюкова.

Капитан ВЦ-3 Анна Черницова тоже отметила, что ее команда много тренировалась. Свою роль в победе сыграла и поездка в Хабаровск в январе этого года, когда волейболистки получили хорошую игровую практику.

- В прошлом году мы играли с Тымовском, тогда результатом были не очень довольны. А сейчас я думала, что в финале будет сложнее. Но сложно было только в третьей партии. Все молодцы, вся команда, все хорошо играли, - подвела итог первенства Анна Черницова.

К слову, Анна Черницова, Татьяна Шкурова и Ольга Кондрашова на церемонии закрытия получили специальные призы, как лучшие игроки турнира.

- Вы можете участвовать в официальных региональных турнирах еще два года. Но я желаю вам играть в волейбол как можно дольше. Играйте в волейбол и любите его! – напутствовал участниц директор ГБУ СО «ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов.