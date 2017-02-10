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Легковая "Тойота" перевернулась по дороге на "Горный воздух"
фото очевидцев

Легковая "Тойота" перевернулась по дороге на "Горный воздух"

По предварительной информации, водитель был пьян

ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 02:30 в Южно-Сахалинске по дороге на "Горный воздух". 

По предварительной информации, нетрезвый водитель не справился с управлением, легковая "Тойота" перевернулась. Ранее автомобилист был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не пострадал. Меру наказания для него определит суд.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:58 +2
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Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:10
а что определять то?..какую меру определять - ежу понятно...
Но мы государство толлерантное,мы пальчиком погрозим,в крайнем случае на годик на поселение(что вряд ли),через год этот утырок,@ука,нажрётся и собьёт кого-нибудь.
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+11
Firemarshal
Написано сегодня, в 09:34
Добрый человек, только принудительное торпедирование лет на 10 избавит общество от подобных угроз.
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+6
Добрый человек
Написано сегодня, в 09:58
Firemarshal,
интересно,у нас в городе есть услуга "трезвый водитель"?.. мне кажется это было бы дешевле организовать муниципалитету,чем потом сажать и содержать бухалдосов,пойманых за рулём....
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:07
Добрый человек, интересная мысль кстати. Есть же альтернативные такси по договорной цене, так почему бы такую не сделать кому-нибудь?
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+3
Еще 20 комментариев
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 09:10
Ну теперь хоть этому идиоту ездить не на чем.
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+7
vladsakh
Написано сегодня, в 09:24
Хорошо что не доехал. Не успел в городе начудить. Хотелось бы что бы суд сделал выводы по неадеквату.
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+5
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:11
пол страны без прав ездит, а какая то часть с купленными....
а еще какая то часть пьяные...
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+4
katenok1183
Написано сегодня, в 11:57
да и лишат его еще раз лишенных прав,и ездить по синей дыне от тут же перестанет
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+1
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