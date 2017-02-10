фото очевидцев
Легковая "Тойота" перевернулась по дороге на "Горный воздух"
По предварительной информации, водитель был пьян
ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 02:30 в Южно-Сахалинске по дороге на "Горный воздух".
По предварительной информации, нетрезвый водитель не справился с управлением, легковая "Тойота" перевернулась. Ранее автомобилист был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не пострадал. Меру наказания для него определит суд.
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Но мы государство толлерантное,мы пальчиком погрозим,в крайнем случае на годик на поселение(что вряд ли),через год этот утырок,@ука,нажрётся и собьёт кого-нибудь.
интересно,у нас в городе есть услуга "трезвый водитель"?.. мне кажется это было бы дешевле организовать муниципалитету,чем потом сажать и содержать бухалдосов,пойманых за рулём....
а еще какая то часть пьяные...