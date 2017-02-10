Легковая "Тойота" перевернулась по дороге на "Горный воздух"

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 17 февраля примерно в 02:30 в Южно-Сахалинске по дороге на "Горный воздух".

По предварительной информации, нетрезвый водитель не справился с управлением, легковая "Тойота" перевернулась. Ранее автомобилист был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не пострадал. Меру наказания для него определит суд.