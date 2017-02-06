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Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по каратэ

Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по каратэ

Боевыми искусствами девушка занимается с пяти лет

В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли более 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты.

Итогом трехдневных сборов стали квалификационные тесты на ученические и мастерские пояса. Тесты принимали президент Восточно-Российской межрегиональной организации киокусинкай каратэ, президент Федерации Киокусинкайкан России, шихан Валерий Пукас, президент Байкальской лиги киокусинкай, шихан Александр Классен и инструктор из Японии, шихан Таичиро Сугимура. В дан-тесте приняла участие сахалинка Елизавета Мищенко, которая занимается киокусинкай каратэ с 5 лет.

Квалификационные экзамены проходили в течение всего дня с перерывом на 1 час. С раннего утра претенденты на черный пояс демонстрировали экзаменаторам технику и общефизическую подготовку. После перерыва состоялись поединки. Елизавета Мищенко достойно провела все 10 боев, безукоризненно выполнила сложнейшие ката и продемонстрировала отличную физическую подготовку. Наградой по итогам тестирования стало присвоение островной спортсменке I дана и вручение черного пояса.

Одним из первых чемпионку России 2016 года, чемпионку ДФО этого года, обладателя черного пояса I дана Елизавету Мищенко поздравил ее тренер Борис Со. Он пожелал Елизавете дальнейших успехов в покорении спортивного Олимпа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:10 +3
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Комментарии
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано вчера, в 17:16
Молодец
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+1
Teo
Написано вчера, в 17:49
красотка!!!!
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+2
Online
Avarkom Online
Написано вчера, в 18:24
Мои поздравления! Молодец и добавить нечего!
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+2
Русалка Обыкновенная
Написано вчера, в 20:21
Круто! Мои поздравления тренеру и спортсменке! Мастер спорта
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+3
Nektos
Написано вчера, в 20:58
Умничка!!!!
поздравляю!!!! Прям гордость разбирает за наших Сахалинцев спортсменов!!!
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+2
Nektos
Написано вчера, в 20:58
Умница, красавица, спортсменка!!!! Тренеру отдельный респект!
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+2
багз-банни
Написано вчера, в 21:59
Ух ты!Здорово!Поздравляю!
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+2
Ягодка
Написано вчера, в 23:08
Умничка! И красоточка!! Поздравляшки))
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+3
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