Сахалинка Елизавета Мищенко получила черный пояс по каратэ

В селе Краснореченское Хабаровского края прошли зимние сборы для спортсменов киокусинкай и дан-тесты с участием японского инструктора Таичиро Сугимуры. В этом году проверить себя на прочность смогли более 180 спортсменов со всего Дальнего Востока, в том числе и сахалинские каратисты.

Итогом трехдневных сборов стали квалификационные тесты на ученические и мастерские пояса. Тесты принимали президент Восточно-Российской межрегиональной организации киокусинкай каратэ, президент Федерации Киокусинкайкан России, шихан Валерий Пукас, президент Байкальской лиги киокусинкай, шихан Александр Классен и инструктор из Японии, шихан Таичиро Сугимура. В дан-тесте приняла участие сахалинка Елизавета Мищенко, которая занимается киокусинкай каратэ с 5 лет.

Квалификационные экзамены проходили в течение всего дня с перерывом на 1 час. С раннего утра претенденты на черный пояс демонстрировали экзаменаторам технику и общефизическую подготовку. После перерыва состоялись поединки. Елизавета Мищенко достойно провела все 10 боев, безукоризненно выполнила сложнейшие ката и продемонстрировала отличную физическую подготовку. Наградой по итогам тестирования стало присвоение островной спортсменке I дана и вручение черного пояса.

Одним из первых чемпионку России 2016 года, чемпионку ДФО этого года, обладателя черного пояса I дана Елизавету Мищенко поздравил ее тренер Борис Со. Он пожелал Елизавете дальнейших успехов в покорении спортивного Олимпа, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.