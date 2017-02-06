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Жителей 38 домов в Южно-Сахалинске переселят до сентября
Сибкрай.ru

Жителей 38 домов в Южно-Сахалинске переселят до сентября

Новые дома построены в 25-м микрорайоне областного центра

Управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска актуализировало и опубликовало список домов, которые предстоит расселить в 2017 году в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах».

Адресный перечень, в который вошли 38 жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года, размещен на официальном сайте мэрии на странице управления жилищной политики. Гражданам, проживающим по указанным адресам, необходимо обратиться в управление жилищной политики для представления правоустанавливающих документов на занимаемые помещения с целью скорейшего обеспечения жильем.

Планируется, что дома будут расселены в два этапа (до июня и до сентября 2017 года) в дома второй и третьей очереди строительства в 25-м микрорайоне.

Отметим, в рамках работы по информированию населения на фасадах этих домов обновлены информационные таблички с указанием сроков завершения расселения и телефонов управления жилищной политики.

Список будет регулярно актуализироваться.

С 2013 года в городском округе «Город Южно-Сахалинск» в рамках данной программы переселено 4953 человека, 1889 квартир площадью 73490,8 кв. м, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:20 0
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