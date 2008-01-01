Сахалинские хоккеисты вернулись с дальневосточного турнира без единого проигрыша
Островная команда стала серебряным призером соревнований в Ванино
Воспитанники Дмитрия Добрынина и Матея Дубецки приняли участие в открытом краевом турнире по хоккею среди команд 2008г.р., посвященном памяти Геннадия Цыганкова, который проходил с 3 по 5 февраля в пгт.Ванино. Всего в турнире принимали участие 6 команд.
«Арена Мастер – 2008» впервые принимала участие в турнире памяти Цыганкова, однако это не помешало парням привезти на сахалинскую землю серебряные медали. Напомним, ранее островитян представляли юноши из «Сахалинских Акул», тогда ребята вернулись с «бронзой». «Мастерам» удалось улучшить результат.
За все время турнира команда не проиграла ни одной игры, уступив чемпиону «Трансбункеру» лишь 1 очко в результате ничьих. У «Трансбункера», который так же не уступил ни одной игры, единожды был равный счет, у «Арена Мастер» - дважды.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место — «Трансбункер 2008» (п.Ванино)
2 место — «Арена-Мастер 2008» (г.Южно-Сахалинск)
3 место — «Амур 2008-1» (г.Хабаровск)
4 место — «Мечта 2008» (г.Чита)
5 место — «Шахтер 2008» (г.Нерюнгри )
6 место — «Амур 2008-2» (г.Хабаровск)
Кроме того, Кирилл Каргополов признан лучшим бомбардиром турнира.