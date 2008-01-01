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Сахалинские хоккеисты вернулись с дальневосточного турнира без единого проигрыша

Сахалинские хоккеисты вернулись с дальневосточного турнира без единого проигрыша

Островная команда стала серебряным призером соревнований в Ванино

Воспитанники Дмитрия Добрынина и Матея Дубецки приняли участие в открытом краевом турнире по хоккею среди команд 2008г.р., посвященном памяти Геннадия Цыганкова, который проходил с 3 по 5 февраля в пгт.Ванино. Всего в турнире принимали участие 6 команд.

«Арена Мастер – 2008» впервые принимала участие в турнире памяти Цыганкова, однако это не помешало парням привезти на сахалинскую землю серебряные медали. Напомним, ранее островитян представляли юноши из «Сахалинских Акул», тогда ребята вернулись с «бронзой». «Мастерам» удалось улучшить результат.

За все время турнира команда не проиграла ни одной игры, уступив чемпиону «Трансбункеру» лишь 1 очко в результате ничьих. У «Трансбункера», который так же не уступил ни одной игры, единожды был равный счет, у «Арена Мастер» - дважды.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место — «Трансбункер 2008» (п.Ванино)

2 место — «Арена-Мастер 2008» (г.Южно-Сахалинск)

3 место — «Амур 2008-1» (г.Хабаровск)

4 место — «Мечта 2008» (г.Чита)

5 место — «Шахтер 2008» (г.Нерюнгри )

6 место —  «Амур 2008-2» (г.Хабаровск)

Кроме того, Кирилл Каргополов признан лучшим бомбардиром турнира.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:39 0
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Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 09:46
Молодцы мальчишки!
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