новости
новости
Регистрация
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
WDR

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

Под «побоями» подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий

Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РБК, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения вносятся в ст. 116 Уголовного кодекса России.

Под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб., ­арест на 15 су­ток или исправительные работы.

сегодня, в 09:42 +1
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Путин
Прочее
закон
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
багз-банни
Написано сегодня, в 09:44 Отредактированно сегодня, в 09:45
Развязали руки уродам!
Ответить
+5
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:47
багз-банни,
хитрые мужики теперь будут тоже жаловаться на каждый пендаль от жены.))))))))))так что палка о двух концах..)
Ответить
+7
багз-банни
Написано сегодня, в 09:49
Добрый человек, сравнили!
Ответить
+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:52
багз-банни,
мужчина тоже человек!)))а она его скалкой,скалкой....бедный мужчина..
Ответить
+3
Еще 3 комментария
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 09:46
Буду бить аккуратно, но сильно (с)
Ответить
+6
MrFreeman
Написано сегодня, в 10:59
Яков Максимов, меня этот дедуля жизни научил!
Ответить
+1
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 10:02
отдушина для парней из районов ..., будут жен своих дубасить
Ответить
+1
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:37 Отредактированно сегодня, в 10:41
"....Вечер..после работы радостные мужики с бейсбольными битами летят домой на всех порах,с криками "Разрешиииилиииии!!!!"
а в это время на подьездах вовремя сообразившие фишку жёны устанавливают противотанковые ежи,заграждения из мешков с песком и крупнокалиберные пулемёты...В небе сгущались тучи и солнце пугливо сбежало куда то на запад...Птицы перестали издавать звуки,деревья замерли в ожидании,вода перестала бежать в трубах....и лишь одинокий таракан,в недоумении и любопытстве,покуривая "Приму",наблюдал из подвального окна...Наступал час икс...."
Смотрите во всех кинозалах страны новый умопомрачительный,фантастический-исторический-документальный-эротический блокбастер-триллер!
Море спецэффектов!...долгожданная мировая премьера!
Фильм Фёдора Бондарчука "Семейные разборки.Эпизод первый.Начало."
режиссёр Фёдор Бондарчук,оператор Фёдор Бондарчук,в главной роли Фёдор Бондарчук...в эпизодах Фёдор Бондарчук...и таракан Вася.
Ответить
+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:40
Ответить
0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:40
Добрый человек, Вася- Бондарчук младший.
Ответить
+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:41
Ответить
0
Еще 3 комментария
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:44
Нежно так.
Ответить
+1
Online
PATRO Online
Написано сегодня, в 10:49
,
Ответить
+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:05
В советское время мои близкие - отец и дядя, были офицерами МВД. Случалось так, что разные дядьки избивали жён, когда терпение оных заканчивалось, жёны вызывали милицию. Как правило, на том и заканчивались избиения. Милиционеры просто вставляли таким мужьям так, что тем было очень больно, а на женщин рука больше не поднималась.
В нашем обществе всё обмельчало..., что мужики, что женщины.
Но в защиту последних скажу - вина всему мужская слабость.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Более 7,5 тысяч сахалинских пенсионеров съездили в отпуск за счет ПФР
Более 7,5 тысяч сахалинских пенсионеров съездили в отпуск за счет ПФР
Сахалинские хоккеисты вернулись с дальневосточного турнира без единого проигрыша
Сахалинские хоккеисты вернулись с дальневосточного турнира без единого проигрыша
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru