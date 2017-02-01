Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Под «побоями» подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий
Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как сообщает РБК, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения вносятся в ст. 116 Уголовного кодекса России.
Под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб., арест на 15 суток или исправительные работы.
хитрые мужики теперь будут тоже жаловаться на каждый пендаль от жены.))))))))))так что палка о двух концах..)
мужчина тоже человек!)))а она его скалкой,скалкой....бедный мужчина..
а в это время на подьездах вовремя сообразившие фишку жёны устанавливают противотанковые ежи,заграждения из мешков с песком и крупнокалиберные пулемёты...В небе сгущались тучи и солнце пугливо сбежало куда то на запад...Птицы перестали издавать звуки,деревья замерли в ожидании,вода перестала бежать в трубах....и лишь одинокий таракан,в недоумении и любопытстве,покуривая "Приму",наблюдал из подвального окна...Наступал час икс...."
Смотрите во всех кинозалах страны новый умопомрачительный,фантастический-исторический-документальный-эротический блокбастер-триллер!
Море спецэффектов!...долгожданная мировая премьера!
Фильм Фёдора Бондарчука "Семейные разборки.Эпизод первый.Начало."
режиссёр Фёдор Бондарчук,оператор Фёдор Бондарчук,в главной роли Фёдор Бондарчук...в эпизодах Фёдор Бондарчук...и таракан Вася.
В нашем обществе всё обмельчало..., что мужики, что женщины.
Но в защиту последних скажу - вина всему мужская слабость.