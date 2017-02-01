Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

WDR

Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные побои. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Как сообщает РБК, закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения вносятся в ст. 116 Уголовного кодекса России.



Под «побоями» в подписанном законе подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб., ­арест на 15 су­ток или исправительные работы.