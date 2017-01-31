Сахалинцы вошли в шестерку лучших метателей копья на всероссийских соревнованиях

Всего участие в состязаниях приняли участие около 180 спортсменов из 24 регионов страны

В Адлере состоялись Всероссийские соревнования по длинным метаниям, посвященные памяти заслуженного работника физической культуры России Анатолия Лунева. На спортивном комплексе «Юность» состязались около 180 легкоатлетов из 24 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Соревнования проходят в четырех возрастных группах: юноши, юниоры, молодежь и взрослые, а также по трем дисциплинам. Это метание копья, молота и диска, - пояснил главный судья соревнований Анатолий Синицын.

Среди тех, кто вышел в сектор по метанию копья, были два сахалинца. Член сборной команды России кандидат в мастера спорта Вадим Бубнов и Михаил Шапкин состязались в возрастной группе юниоров до 23 лет.

- Михаил Шапкин занял шестое место (54,04 м), а Вадим Бубнов – четвертое (60,77 м). Медали завоевали мастера спорта из Санкт-Петербурга , Краснодара и Москвы. Через десять дней здесь же в Адлере пройдут чемпионат и первенство России по длинным метаниям, в котором примут участие наши спортсмены, - рассказала тренер Наталья Шапкина.