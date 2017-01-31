Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе
Авария произошла недалеко от села Правда
ДТП произошло вчера, 6 февраля примерно в 19:45 недалеко от села Правда в Холмском районе (примерно на 37 км автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск). По словам очевидцев, там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vitz.
По предварительной информации, один из водителей был нетрезв, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Незначительные травмы получила находящаяся в одной из "Тойот" женщина, но от медицинской помощи она отказалась.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Галерея
3 Лобовое столкновение двух "Тойот" произошло в Холмском районе
Другие статьи по темам
Событие
Место
только штрафы в размере стоимости квартиры могут как то помочь...За кордоном во многих странах бешенные штрафы,они там боятся на 10 км даже за городом превысить,потому что не хотят всю жизнь работать на штраф...Там давно поняли,что проще поиметь бабла в бюджет,нежели за счёт государства потом содержать нарушителей на зоне...
ну где то да,сроки дают,но по европе в целом штрафы огромные,просто не реальные,в Японии и Корее тоже очень большие штрафы...
Эти синие существа ни что не остановит, только столб!