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Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе

Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе

Авария произошла недалеко от села Правда

ДТП произошло вчера, 6 февраля примерно в 19:45 недалеко от села Правда в Холмском районе (примерно на 37 км автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск). По словам очевидцев, там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vitz.

По предварительной информации, один из водителей был нетрезв, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Незначительные травмы получила находящаяся в одной из "Тойот" женщина,  но от медицинской помощи она отказалась. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Галерея
Лобовое столкновение двух "Тойот" произошло в Холмском районе, Фото: 1
Лобовое столкновение двух "Тойот" произошло в Холмском районе, Фото: 2
Лобовое столкновение двух "Тойот" произошло в Холмском районе, Фото: 3
Лобовое столкновение двух "Тойот" произошло в Холмском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:06 0
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Комментарии
serega81
Написано сегодня, в 09:11
Уважаемые сотрудники гибдд-прокатитесь по окраинам городов вечером-поймайте синяков!!!!!
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+4
vladsakh
Написано сегодня, в 09:27
Очередное пьяное ч м о ! Лучше бы свой столб встретил.
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+9
etnika
Написано сегодня, в 12:18
vladsakh, видать не перебегал, а жаль
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 09:42
Лишение прав даже пожизненно проблему не решит...страна большая,будет где спрятаться штамповщику липовых прав...
только штрафы в размере стоимости квартиры могут как то помочь...За кордоном во многих странах бешенные штрафы,они там боятся на 10 км даже за городом превысить,потому что не хотят всю жизнь работать на штраф...Там давно поняли,что проще поиметь бабла в бюджет,нежели за счёт государства потом содержать нарушителей на зоне...
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:01
Добрый человек, и да-по-моему в Англии. За дтп со смертельным-дают 14 лет. И то-хотят повысить этот срок
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:04
leksoos13,
ну где то да,сроки дают,но по европе в целом штрафы огромные,просто не реальные,в Японии и Корее тоже очень большие штрафы...
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 10:17
Добрый человек, если опять таки не ошибаюсь то в Германии при сдаче экзаменов вроде как за то, что проехал на красный-дается еще год на обучение, и если потом не сдал то автоматом пожизненная дисквалификация на сдачу прав и их обладание. как-то так слышал
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+1
Еще 4 комментария
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:06
разве это "лоб в лоб"?
Эти синие существа ни что не остановит, только столб!
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+1
Online
news777 Online
Написано сегодня, в 11:56
Masenkaya, наверное гибдд были пьяные
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:18
news777, наверное
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0
Nektos
Написано сегодня, в 10:07
Да уж! Алкоголизм в нашей необъятной наверное не искоренить
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+1
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Crysis Online
Написано сегодня, в 11:32
ну как всегда синька наше всё, хорошо хоть без трупов
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+2
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