Две "Тойоты" лоб в лоб столкнулись в Холмском районе

ДТП произошло вчера, 6 февраля примерно в 19:45 недалеко от села Правда в Холмском районе (примерно на 37 км автодороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтёрск). По словам очевидцев, там столкнулись Toyota Corolla и Toyota Vitz.

По предварительной информации, один из водителей был нетрезв, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Незначительные травмы получила находящаяся в одной из "Тойот" женщина, но от медицинской помощи она отказалась.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.