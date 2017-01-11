Сахалинские баскетболисты обыграли "Химки-Подмосковье"

Баскетболисты ПСК "Сахалин" завершали серию выездных матчей противостоянием с "Химками-Подмосковье". Два последних сезона наш соперник неизменно располагается в нижней части турнирной таблицы. Что, впрочем, не мешает ему время от времени огрызаться в играх против островного клуба. Впервые это случилось в "золотом" для нашей команды сезоне, повторилось ситуация и в отчетной встрече.

Хозяева площадки с первых минут довольно быстро повели в счете. И к концовке стартовой четверти сумели создать отрыв в четыре очка. Однако уже во втором периоде от него не осталось и следа. Сахалинцы сначала нагнали химчан, а затем планомерно стали увеличивать отрыв. Вопрос относительно победителя в матче был снят, пожалуй, уже в третьем игровом отрезке, который хозяева паркета откровенно провалили, 9:25.

Заключительная четверть матча, как и две предыдущие, прошла с преимуществом островных баскетболистов, которые довели встречу до уверенной победы, 86:61.

Следующий матч островные баскетболисты проведут в Южно-Сахалинске 27 января. Соперником наших ребят будет БК "Новосибирск", сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин".