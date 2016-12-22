Сахалинская лыжница стала победительницей Кубка России
Следующая гонка для спортсменок состоится уже в новом году
В Миассе завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Она опередила москвичку Софью Крохину, занявшую второе место, на 1,33 секунды. Обладательница бронзовой награды - Елизавета Тимченко из Калужской области - отстала от лидера на 2,83 секунды.
Отметим, что 16-летняя сахалинская горнолыжница Софья Матвеева заняла одиннадцатое место. При этом, у нее третий результат среди спортсменок 2000 г.р.
А Влада умница, успехов и побед ей!