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Сахалинская лыжница стала победительницей Кубка России

Сахалинская лыжница стала победительницей Кубка России

Следующая гонка для спортсменок состоится уже в новом году

В Миассе завершился четвертый этап Кубка России 2016 - 2017 года по горнолыжному спорту. В заключительной гонке уходящего года спортсменки определили сильнейших в слаломе, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Лучшее время по итогам двух попыток показала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Влада Буреева. Она опередила москвичку Софью Крохину, занявшую второе место, на 1,33 секунды. Обладательница бронзовой награды - Елизавета Тимченко из Калужской области - отстала от лидера на 2,83 секунды.

Отметим, что 16-летняя сахалинская горнолыжница Софья Матвеева заняла одиннадцатое место. При этом, у нее третий результат среди спортсменок 2000 г.р.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:16 +1
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 09:22
А мне кажется что лыжница и горнолыжница, а также гонка и спуск, это две большие разницы.
А Влада умница, успехов и побед ей!
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 09:23
Молодчинка!
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