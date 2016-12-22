Более 10 тысяч сахалинских семей получили выплаты из материнского капитала

Более 10 тысяч островных семей получили единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей из средств федерального материнского (семейного) капитала. Общая сумма выплат составила почти 248 млн. рублей.

Для поддержки семей с детьми летом нынешнего года был принят закон, разрешающий единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала (МСК). Подать заявление на выплату могли сахалинские и курильские семьи, получившие право на сертификат МСК до 1 октября 2016 года и не использовавшие всю сумму капитала.

— С начала действия в 2007 году государственной программы поддержки семей с детьми в Сахалинской области обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал стали 26 тысяч 78 родителей. Некоторые семьи уже полностью потратили средства маткапитала, направив их по предусмотренным законом направлениям, – рассказывает начальник отдела социальных выплат областного отделения пенсионного фонда РФ Наталья Кошелева. – А те родители, которые еще не воспользовались средствами МСК или у них был остаток средств на счету, активно обращались за единовременной выплатой.

Пенсионный фонд принимал соответствующие заявления до 30 ноября включительно. Многие родители подали заявления лично в территориальных органах фонда, 4337 – через МФЦ, 531 – через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и 2 заявлений родители направили по почте. Всего в области принято 10 тысяч 79 заявлений.

— На сегодняшний день по 9 951 заявлению приняты положительные решения на общую сумму 247 727 913 рублей. Средства уже перечислены всем семьям-получател ям, в том числе и по заявлениям, поступившим в ПФР самыми последними – в конце ноября, – уточнила Наталья Кошелева.

Из всех поданных заявлений – 30 граждан отозвали свои заявления и еще по 98 заявкам были вынесены решения об отказе в единовременной выплате. Такие решения были приняты в связи с отсутствием у заявителя права на данную выплату, дублированием заявления от одного лица, а также несоответствие суммы, указанной в заявлении, сумме остатка средств на счете сертификата материнского капитала, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.