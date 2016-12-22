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Более 10 тысяч сахалинских семей получили выплаты из материнского капитала

Более 10 тысяч сахалинских семей получили выплаты из материнского капитала

Общая сумма выплат составила 248 миллионов рублей

Более 10 тысяч островных семей получили единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей из средств федерального материнского (семейного) капитала. Общая сумма выплат составила почти 248 млн. рублей.

Для поддержки семей с детьми летом нынешнего года был принят закон, разрешающий единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала (МСК). Подать заявление на выплату могли сахалинские и курильские семьи, получившие право на сертификат МСК до 1 октября 2016 года и не использовавшие всю сумму капитала.

— С начала действия в 2007 году государственной программы поддержки семей с детьми в Сахалинской области обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал стали 26 тысяч 78 родителей. Некоторые семьи уже полностью потратили средства маткапитала, направив их по предусмотренным законом направлениям, – рассказывает начальник отдела социальных выплат областного отделения пенсионного фонда РФ Наталья Кошелева. – А те родители, которые еще не воспользовались средствами МСК или у них был остаток средств на счету, активно обращались за единовременной выплатой.

Пенсионный фонд принимал соответствующие заявления до 30 ноября включительно. Многие родители подали заявления лично в территориальных органах фонда, 4337 – через МФЦ, 531 – через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР и 2 заявлений родители направили по почте. Всего в области принято 10 тысяч 79 заявлений.

— На сегодняшний день по 9 951 заявлению приняты положительные решения на общую сумму 247 727 913 рублей. Средства уже перечислены всем семьям-получателям, в том числе и по заявлениям, поступившим в ПФР самыми последними – в конце ноября, – уточнила Наталья Кошелева.

Из всех поданных заявлений – 30 граждан отозвали свои заявления и еще по 98 заявкам были вынесены решения об отказе в единовременной выплате. Такие решения были приняты в связи с отсутствием у заявителя права на данную выплату, дублированием заявления от одного лица, а также несоответствие суммы, указанной в заявлении, сумме остатка средств на счете сертификата материнского капитала, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:08 +1
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